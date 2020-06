Les affaires durant la pandémie de la COVID-19: entretien avec Michel Drouin et Stéphanie Jacques de l'école de conduite CAR

Voir la galerie de photos

Alors que la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ) s'apprête à reprendre les examens pratiques pour les personnes, principalement les jeunes, qui veulent obtenir leur permis de conduire, les écoles de conduite, elles, sont toujours en mode confinement.

Et les élèves, qui ont pu suivre les cours théoriques en ligne offert par leur école depuis le début de la crise du coronavirus, n'ont toutefois pas leur formation pratique, expliquent Michel Drouin, et Stéphanie Jacques, respectivement propriétaire et monitrice-instructeur de l'école de conduite CAR de Saint-Georges, lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

Le problème est que la SAAQ va appeler les élèves pour les convoquer à leur examen pratique mais celles et ceux qui n'auront pu compléter le cours perdront leur priorité dans la liste de l'agence gouvernementale.

Écoutez l'intégrale de l'entretien vidéo avec Michel Drouin et Stéphanie Jacques.