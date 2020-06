Développement PME a présenté son rapport annuel 2019-2020

Développement PME a présenté hier, lors de son assemblée générale annuelle virtuelle, son rapport annuel 2019-2020. Cette année encore, les résultats obtenus dépassent les attentes de ses bailleurs de fonds et démontrent non seulement l’impact, mais la pertinence de ses interventions en réponse aux défis des entreprises manufacturières de la région.

D’un point de vue global, en 2018-2019, DPME a rejoint 311 entreprises différentes par ses interventions, soit une augmentation de 22 % par rapport à l’an dernier. Au chapitre des interventions directes, Développement a réalisé 112 mandats d’accompagnement individuels en entreprise, en plus d’avoir répondu à 438 demandes d’aide ponctuelle via son service d’infoconseil et réalisé 121 préévaluations en entreprise.

L’équipe a aussi organisé 73 activités de formation et de sensibilisation nous permettant de rejoindre 240 entreprises uniques et 525 participants différents. Parmi les activités présentées, Développement PME a présenté cinq événements majeurs, dont le Cercle Prestige, la matinée-conférence en transformation numérique et la matinée-conférence sur les nouveaux modèles de gestion et organisé 44 ateliers d’échanges par la tenue de ces huit programmes de cercles d’échanges. En plus de ces activités, l’équipe a aussi organisé 44 visites industrielles qui auront permis à l’organisation de rejoindre 193 participants différents. Finalement, pour réaliser pleinement sa mission, DPME a organisé six initiatives pour soutenir le développement des exportations. Ces initiatives variées, comme la présentation du Programme d’accélération du commerce international et l’organisation des cliniques export, a permis à DPME de rejoindre 112 participants différents.

De toutes ces interventions découlent des retombées concrètes, puisque 46 % de nos clients ont maintenu ou augmenté leur chiffre d’affaires, 32 % ont maintenu ou augmenté leurs ventes internationales et 66 % ont diminué leurs coûts d’opération ou augmenter leur productivité et leur marge bénéficiaire brute. En moyenne, nos mandats en efficacité opérationnelle ont permis une augmentation de la productivité de l’ordre de 5 % et une diminution des coûts d’opération de 11 %.

Finalement, ces résultats sont possibles grâce à l’appui de précieux bailleurs de fonds qui soutiennent DPME depuis plusieurs années, soient Développement économique Canada (DEC) et le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), ainsi que de nombreux partenaires d’affaires privés.