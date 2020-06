Un vent de changement pour la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce a tenu le 18 juin son Assemblée générale Annuelle, en mode virtuelle, pour l’année administrative 2019-2020. Après cinq années en tant que président, François Lehouillier s’est retiré. Chantal Gravel, directrice principale chez Raymond Chabot Grant Thornton prendra la relève.

« Notre dernière année d’exercice s’est conclue par de la visite inattendue. Elle donnera à nos leaders entrepreneurs de grands défis, forcera le changement et créera des opportunités inimaginables. Nous préparions depuis plusieurs mois notre campagne d’achat local. La crise sanitaire a rendu ce message tellement évident : l’achat local, c’est sain. Nous continuerons d’accompagner nos membres et nous saurons proposer des activités de réseautage malgré les contraintes de santé publique. Mon implication à la présidence de la Chambre restera gravée dans mes souvenirs. Je souhaite exprimer toute ma gratitude à cette belle organisation. » de mentionner François Lehouillier président.

Nouvelle présidente

Chantal Gravel a comme objectif : « d’accompagner notre équipe sur la voie du changement déjà amorcé depuis le début de la crise sanitaire. Je compte apporter ma couleur à la Chambre et permettre à celle-ci de rayonner sur le territoire de la Nouvelle-Beauce, au bénéfice de nos membres. »

La directrice générale de la CCINB, Nancy Labbé en sera à sa sixième année à ce poste et considère qu’il y aura de nombreux défis à venir.

« Mais plus que jamais les gens d’affaires réaliseront ce qu’une Chambre de commerce peut faire pour les aider dans leur développement, plus que jamais nous avons prouvé au cours des dernières semaines ce que nous étions capables de faire pour leur donner de la visibilité, leur permettre de réseauter, et ce, malgré le confinement. Je désire remercier François pour cette belle complicité qui s’est créée entre nous et pour toutes les actions que nous avons mises en place afin d’aider nos gens d’affaires. Mais je sais que Chantal et moi on fera une aussi bonne équipe. Chantal est une femme solide, à l’écoute des autres et ouverte aux changements. »

Objectifs de la prochaine année

Pour 2020-2021, l’achat local demeure au cœur des préoccupations de la Chambre avec sa campagne #onlaici en Nouvelle-Beauce. La COVID aura des effets à court, moyen et long terme les obligeant à orienter leurs actions pour accompagner les entreprises et répondre rapidement à leurs besoins.

La CCINB est actuellement sur la subvention salariale d’urgence qui leur permet de garder l’équipe de permanentes en place, mais cette aide prendra fin le 31 août. La Chambre ne reçoit aucune aide financière du gouvernement, ses revenus proviennent des adhésions de ses membres et de ses activités de réseautage.

Voici les membres du conseil d’administration 2020-2021