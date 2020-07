Le Mondo Saint-Georges tire sa révérence

Le Mondo Resto-Bar Saint-Georges tire sa révérence après de nombreuses années. La pandémie a forcé les propriétaires à prendre cette décision. Ce lieu offrait une carte diversifiée qui a beaucoup changé dans les dernières années même s’il était avant tout spécialisé dans la cuisine italienne.

De plus, le restaurant a eu plusieurs propriétaires. La compétition est rude sur la 1re avenue. Également, des grosses franchises sont intéressées à louer le local et s’y installer. Des discussions sont en cours. Malheureusement, il n’est pas possible pour le moment de savoir quel pourrait être le prochain restaurant.

La salle à manger compte 180 places, une terrasse pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes en période estivale ainsi qu’un salon provient d’environ 70 personnes.

Depuis 2010, un autre Mondo a ouvert au cœur du centre-ville de Trois-Rivières qui est toujours en activité.

Quelle franchise aimeriez-vous qui s’y installe ?