Une plus grande terrasse pour le Shaker de Saint-Georges

Ouvert depuis 2017, le Shaker Cuisine et Mixologie de Saint-Georges a eu l’occasion de s’agrandir pour l’été en louant la terrasse de son voisin : La Réserve Houblon et Papilles.

L’associé et directeur général, Kevin Grondin explique que cela leur a permis d’ajouter 50 places de plus aux 80 déjà existantes sur l’autre terrasse. Bien entendu, ce nombre est temporaire, car avec la distanciation sociale obligatoire, ils ne peuvent pas ajouter plus de tables. Les lieux ont été réaménagés afin de refléter l'ambiance du reste du restaurant.

Selon nos informations, La Réserve Houblon et papilles est toujours fermée et cela ne devrait pas changer.