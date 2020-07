La campagne de financement participatif « Soyons malins, achetons Etchemins » s’est terminée en grand en atteignant 210% de l’objectif en 30 jours sur la plateforme de La Ruche.

Les 149 contributeurs ont fait grimper la barre de la campagne à un total de 52 705$ dans le but d’encourager l’achat local et soutenir les organismes de première ligne les plus touchés par la crise sanitaire dans Les Etchemins.

L’objectif initial de cette campagne avait été fixé à 25,000$ afin de bénéficier d’une contribution du même montant de Desjardins, par l’entremise de son programme Du cœur à l’achat. Ce montant sera donc remis tel que prévu aux organismes L’Essentiel des Etchemins et la Maison de Jeunes l’Olivier des Etchemins qui relèvent de grands défis en cette période de pandémie.

Même si la campagne est maintenant terminée, les citoyens sont encouragés à continuer d’acheter local, ce qui contribue au maintien des emplois et des services de proximité sur le territoire des Etchemins, et par le fait même, à améliorer la qualité de vie des résidents.

PHOTO: De gauche à droite, Louis Robert, président de la Caisse Desjardins des Etchemins, Jean-Marc Guay, président de la Maison de Jeunes L’Olivier des Etchemins, Marielle Lemieux, préfète suppléante de la MRC des Etchemins, Geneviève Turcotte, directrice générale de l’Essentiel des Etchemins et Karine Taschereau, directrice générale de la Caisse Desjardins du Sud de la Beauce.