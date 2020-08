Près de 450 000 emplois perdus au Québec

De mars à juin 2020 par rapport à la même période en 2019, l'économie du Québec a perdu environ 450 000 emplois en raison des effets de la pandémie de COVID-19.

Il s'agit d'une baisse d'environ 10 % du volume total de l'emploi, qui se chiffrait à 4 327 500 en 2019 (moyenne de mars à juin). Ces résultats, publiés aujourd'hui dans le bulletin Marché du travail et rémunération de l'Institut de la statistique du Québec, sont tirés de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada.

Les industries les plus affectées sont celles des services d'hébergement et de la restauration, du commerce de gros et de détail et de la fabrication.

Sur la période mentionnée, un peu plus de 365 000 emplois ont été perdus dans les industries de services. On estime que l'industrie des services d'hébergement et de restauration aurait connu une baisse de près de 100 000 emplois, alors que du côté du commerce de gros et de détail, la perte d'emplois serait d'environ 75 000. Pour sa part, l'industrie de la fabrication aurait subi une diminution de près de 50 000 emplois.

Les femmes et les jeunes davantage affectés

De mars à juin 2020 comparativement à la même période de l'année précédente, les femmes semblent avoir perdu davantage d'emplois que les hommes (238 100 emplois contre 209 100 emplois).

Pour leur part, les jeunes (15-24 ans) ont été proportionnellement plus touchés que d'autres tranches d'âge, avec une baisse de près de 25 % de leur volume d'emploi, soit de 132 300 emplois.