Hausse de 1,3% du nombre de participants actifs aux régimes de pension agréés au Canada

Le nombre de participants actifs aux régimes de pension agréés (RPA) au Canada s'est élevé à plus de 6,4 millions en 2018, ce qui représente une hausse de 1,3 % ou de près de 85 000 participants par rapport à 2017, selon des données publiées cette semaine par Statistique Canada.

Pour une troisième année consécutive, le nombre de participantes a atteint un nouveau sommet historique en 2018, le nombre de femmes qui ont participé à un RPA ayant augmenté de 49 200 pour s'établir à 3,24 millions.

Parallèlement, le nombre d'hommes qui ont participé à un RPA a progressé de 35 500 pour atteindre 3,17 millions en 2018, ce qui représente la plus forte augmentation observée depuis 2014. La proportion de participantes a légèrement augmenté pour s'établir à 50,6 %.

Le nombre de participants aux régimes de pension du secteur public a crû de près de 65 000 en 2018 (+44 100 femmes et +20 400 hommes) pour s'élever à près de 3,4 millions, ce qui représente 52,9 % de l'ensemble des participants à un RPA en 2018.

Parallèlement, le nombre de participants aux régimes du secteur privé a augmenté de 20 100 (+15 000 hommes et +5 100 femmes), pour s'établir à plus de 3 millions.

En 2018, l'importante augmentation du nombre de participants à un RPA a entraîné une hausse de 0,4 % du taux de participation aux régimes de pension, la proportion de l'ensemble des travailleurs rémunérés qui participent à un RPA.

Le taux de participation a augmenté pour passer de 37,1 % en 2017 à 37,5 % en 2018 et, bien qu'il s'agisse de la plus forte augmentation annuelle depuis 2009, le taux de participation était bien en deçà de ceux des années 1970, 1980, et du début des années 1990, alors que les taux étaient constamment supérieurs à 40 %.

Près de 4,3 millions de travailleurs rémunérés participaient à un régime de pension à prestations déterminées en 2018, en hausse de 1,2 % par rapport à 2017. Les régimes à prestations déterminées représentaient 67,0 % des participants à un RPA en 2018, un pourcentage inchangé par rapport à 2017.

Cotisations des employeurs

En 2018, les cotisations totales des employeurs et des employés aux RPA ont atteint 70,3 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 10 millions de dollars par rapport à 2017.

Les cotisations des employeurs au chapitre du passif non capitalisé se sont établies à 7,7 milliards de dollars, leur plus bas niveau depuis 2009. En excluant les paiements au chapitre du passif non capitalisé, les cotisations des employeurs se chiffraient à 37,1 milliards de dollars (59 % du total), tandis que celles des employés s'établissaient à 25,5 milliards de dollars (41 % du total).

Dans le secteur privé, les employeurs ont versé 17,7 milliards de dollars de cotisations (76,2 % des cotisations totales versées par les employeurs et les employés du secteur), tandis que dans le secteur public ils ont versé 27,1 milliards de dollars (57,5 % des cotisations totales versées par les employeurs et les employés du secteur).

La valeur marchande de l'actif des RPA a augmenté de 23 milliards de dollars en 2018 pour se chiffrer à plus de 1,9 billion de dollars. Les 32 plus grands régimes, comptant chacun 30 000 participants ou plus, détenaient 58 % de cet actif et représentaient près de 51 % de l'ensemble des participants.