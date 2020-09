Quelque 120 participants à la 11e Classique de golf

Malgré la situation de pandémie de COVID-19, ce sont 120 entrepreneurs qui se sont réunis pour réseauter et pour participer à la 11e Classique de golf de la Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG) qui a eu lieu le 10 septembre.

« Nous sommes fiers de constater que la Classique de golf de la Chambre est un succès d’année en année. Beau temps, mauvais temps, les gens d’affaires de la région répondent à notre invitation avec enthousiasme. Nous pouvons compter sur leur participation ainsi que sur le soutien de nos précieux partenaires », a souligné le tout nouveau président de la CCSG, Alexandre Toulouse.

Martin Giguère, copropriétaire du restaurant le Rock Café, a agi comme président d'honneur de l'événement.

La CCSG a également pu s’assurer d’une partie de golf remplie de divertissement grâce à l’animation d’entreprises locales sur 13 des 18 trous du parcours.

« La Classique de golf est non seulement une activité appréciée des entrepreneurs de la région, mais c’est aussi une activité vitale pour l’organisation. C’est pourquoi nous visons toujours à offrir une expérience enrichissante et un tournoi de qualité à nos participants et partenaires », a pour sa part mentionné Annie Gilbert, directrice générale de l'organisme.