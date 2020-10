Entente conclue pour les syndiqués des Portes Patio Novatech

À la suite d'un vote tenu lors des assemblées générales des 6 et 7 juillet dernier, les syndiqué(e)s des Portes Patio Novatech à Beauceville ont adopté l'entente conclue par leur comité de négociation.

Le nouveau contrat de travail de 5 ans, convenu entre la section locale 501 du syndicat des Travailleurs et Travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (TUAC 501) et la partie patronale, prendra échéance à la fin de l’année 2025.

L’entente ratifiée par les quelque 120 syndiqué(e)s de cette usine de fabrication de portes et fenêtres a été assortie d'augmentations de salaire de 39,7 % incluant une rétroaction sur 5 ans.

Parmi les faits saillants de ce nouveau contrat de travail, mentionnons l’entrée en vigueur du régime de soins dentaires des TUAC Québec dès janvier 2021.

« Le régime de soins dentaires des TUAC Québec est sans contredit l’une des pièces maîtresses qui contribuent à la renommée de notre grand syndicat. À ce jour, près de 52 500 membres au Québec participent à ce régime », a expliqué Daniel Nadeau, directeur pour l’Est du Québec aux TUAC 501.

D’autres bonifications ont été apportées à la convention collective notamment :

- Prime de signature variant entre 500 et 1500 $

- Prime de reconnaissance de 1,25 $ l’heure travaillée pour les employés cumulant 20 ans d’ancienneté

- Une 5e semaine de vacances

- Amélioration régime de retraite

- Augmentation prime soir de 0,70 $ à 1 $ l’heure travaillée

- Augmentation du nombre de journées de maladie ou de deuil

- Affichage de poste selon l’ancienneté pour les chefs d’équipe.

« La ratification de ce contrat montre clairement que les membres du comité de négociation ont fait du très bon travail. Nous sommes très heureux d’avoir ratifié cette nouvelle entente, laquelle améliore les conditions de travail de nos membres en Chaudière-Appalaches », a conclu Daniel Nadeau.

Avec ses quelque 19 000 membres répartis dans plus de 410 entreprises, le syndicat des TUAC 501 fait partie du plus important syndicat francophone de l’alimentation et du commerce de tout le Québec en plus de représenter des membres dans le nord du Nouveau-Brunswick.