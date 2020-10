La Financière agricole du Québec présente son bilan en Chaudière-Appalaches

La Financière agricole du Québec a dévoilé aujourd'hui le bilan 2019-2020 de ses activités en matière de financement, d'assurance et de protection du revenu auprès des entreprises agricoles de Chaudière-Appalaches.

Ces informations découlent du rapport annuel pour l'exercice financier s'étant terminé le 31 mars 2020.

Des programmes de financement au service des entreprises agricoles et forestières

En Chaudière-Appalaches, plus de 267 millions de dollars ont été octroyés en garanties de prêts. Alors que 263,7 millions de dollars ont été versés aux producteurs agricoles, les producteurs forestiers ont reçu 3,7 millions de dollars. Parmi le montant versé aux producteurs agricoles, 186 millions étaient dédiés à des entreprises laitières et acéricoles.

En tout, c’est 309 projets qui ont été admissibles à une subvention à l'investissement.



Notons que 89 subventions ont été remises à des jeunes de la relève pour des projets structurants, totalisant une somme de 2,2 millions de dollars.

Programmes d'assurance et de protection du revenu

Près de 84 millions de dollars ont été versés aux producteurs dans le cadre des programmes d'assurance et de protection du revenu couvrant la plupart des risques auxquels font face les entreprises agricoles.

L’Assurance récolte (ASREC) de la saison 2019 représente 2152 clients assurés. Les indemnités totalisent 7,8 millions de dollars, dont 5,5 millions aux entreprises de céréales, maïs-grain et protéagineuses.

L’Assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) a desservi 1441 clients, ce qui représente des compensations de 49,9 millions de dollars. Ces compensations ont touché principalement les entreprises porcines.

L’Agri-stabilité, qui est premier niveau d’intervention des programmes qui protègent le revenu global des entreprises agricoles, a fait participé 2 440 personnes en 2018. Ce qui représente des paiements de 10,7 millions de dollars.



D’un autre côté, c’est 1786 personnes qui ont participé au programme Agri-Québec Plus( 2018). Les paiements cumulent 2,2 millions de dollars.

Aussi, 3 662 personnes ont participé au programme Agri-investissement (2018), pour lequel les contributions gouvernementales totalisent 4,7 millions de dollars.

Finalement, le programme Agri-Québec (2018) compte 2 948 participants. Les contributions gouvernementales octroyées sont de 8,3 millions de dollars.