La CNESST réalisera des blitz d’interventions dans la région

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a annoncé aujourd’hui qu’elle va accroître ses actions sur le terrain et mènera des interventions intensives à la grandeur de la province pour lutter contre la propagation de la COVID-19.

Considérant la situation particulière dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, la CNESST y réalisera des blitz d’intervention immédiats en collaboration avec la Santé publique, et ce, à partir d'aujourd'hui.

Concrètement, les inspecteurs et les inspectrices de la CNESST déployée sur le terrain vérifient si les milieux de travail ont mis en place et appliquent les mesures de prévention requises.

« L’engagement des travailleurs et des travailleuses ainsi que des employeurs est nécessaire plus que jamais pour endiguer la pandémie. La présence sur le terrain des inspecteurs de la CNESST et des agents de promotion en prévention nous aidera à freiner la propagation du virus dans les lieux de travail », commente Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Selon la CNESST, entre le 13 mars et le 17 octobre, les inspecteurs ont réalisé plus de 12 277 interventions relativement à la COVID-19, notamment à la suite de 3 375 plaintes et de 37 droits de refus de travail conformément à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST).

La CNESST a également souligné qu’elle intensifiera également ses actions de promotion en prévention, et ce, en collaboration avec différents ministères et organismes. En effet, 300 agents de promotion en prévention seront déployés au cours des prochains mois pour renforcer le travail des inspecteurs de la CNESST.

La CNESST rappelle que les employeurs ainsi que les travailleurs et les travailleuses ont une responsabilité partagée en matière de prévention de la propagation de la COVID-19.