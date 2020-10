Travailleurs essentiels : plus que deux semaines pour demander l'aide de 1 600 $

Il reste seulement deux semaines aux travailleurs essentiels pour demander la prestation du PIRTE et obtenir jusqu’à 1 600 $. Le tout doit obligatoirement être effectué en ligne au plus tard le 15 novembre prochain.

Alors que la période pour présenter une demande au PIRTE s’achève, l’ACEF-Appalaches-Beauce-Etchemins a constaté que beaucoup de travailleurs essentiels éligibles ne l’ont pas encore demandé.

Le PIRTE c’est un programme exceptionnel qui a été mis en place pour compenser la différence de revenus et des programmes mis en place par le gouvernement fédéral pendant le confinement de la première vague. Ce programme a été agencé par le gouvernement du Québec pour reconnaitre la contribution essentielle de certains travailleurs pendant le confinement général du printemps.

Cela vient compenser la différence entre le salaire de ces travailleurs et les programmes d’aides versés par le fédéral.

« Le PIRTE s’adresse aux personnes qui ont des revenus de travail limités et un montant de 1 600 $ peut représenter une grosse somme d’argent pour ceux-ci. Il est important qu’ils le demandent maintenant puisque ce programme n’est pas rétroactif. Après le 15 novembre, il sera trop tard et il est urgent d’agir ! » a expliqué François Décary, directeur de l’ACEF-ABE.

Si vous avez continué à travailler pendant que tout était fermé vous étiez probablement un travailleur dans un service essentiel.

Voici quelques exemples de services essentiels : alimentation, santé, quincaillerie, pharmacie, service de paie, télécommunications.

Pour vérifier si vous étiez à l’emploi d’un service essentiel, vous pouvez appeler Revenu Québec. Seuls les travailleurs essentiels qui auront gagné entre 5 000 $ et 28 600 $ pour l’année 2020 peuvent

demander le PIRTE. D’autres conditions s’appliquent.

Créée en 1967, l’ACEF - Appalaches-Beauce-Etchemin est une association à but non lucratif vouée à la défense et à la promotion des droits des consommateurs, des locataires et des personnes assistées sociales.

En 2019-2020, c'est environ 800 personnes qui ont été accompagnées et suivies en consultations budgétaires individuelles. Avec ses sept points de service, elle couvre les territoires des Appalaches, de la Beauce et des Etchemins.