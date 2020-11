Qu’est-ce qu’une solution de gestion du patrimoine?

Le développement des technologies de l’information influence l’ensemble de notre société, dont les solutions de gestion du patrimoine. Très rapidement, des logiciels de plus en plus perfectionnés ont été développés pour accompagner les planificateurs financiers dans leur travail quotidien. Dorénavant, ils sont indispensables dans le milieu.

Ces logiciels permettent non seulement d’organiser ses données efficacement, mais également de bien visualiser la situation de chaque client pour leur donner les meilleurs conseils possible.

L’ABC des outils de gestion du patrimoine

Les solutions de gestion du patrimoine peuvent prendre plusieurs formes. La plus populaire est certainement le CRM (GRC en français). CRM est le diminutif de Customer Relationship Management (Gestion de la Relation Client).

Ces solutions numériques permettent aux entreprises de développer des stratégies efficaces de relation client et de gérer efficacement l’ensemble de leurs données. Ces logiciels effectuent également l’analyse de chaque situation individuelle et proposent des actions et des solutions adaptées.

Par ailleurs, chaque CRM s’adapte aux besoins précis de l’entreprise de planification financière. De la création d’une interface personnalisée à l’intégration de plug-in, les possibilités sont infinies. Le choix du logiciel le plus performant est ainsi important, mais l’outil doit principalement répondre aux besoins internes.

Les fonctionnalités d’un logiciel de gestion du patrimoine

Le marketing

Les CRM offrent généralement des outils pour gérer efficacement les campagnes publicitaires en ligne. Ils sélectionnent les meilleurs messages à envoyer selon le contexte et les informations connues sur les clients potentiels.

L’amélioration du service à la clientèle

Les CRM de gestion du patrimoine possèdent également des fonctionnalités pour assurer la qualité et la personnalisation du service à la clientèle. Étant donné que le logiciel analyse l’ensemble des données et des informations relatives au portefeuille d’un client, il permet de visualiser efficacement la situation financière de chacun. Il est ainsi plus facile d’orienter ses propositions et ses services selon les besoins précis de chaque client.

La gestion de comptes

Les solutions de gestion du patrimoine permettent de facilement gérer l’ensemble des comptes de l’entreprise. Elles compilent toutes les informations et offrent de nombreuses options pour organiser et analyser les différents comptes. Selon la structure de l’entreprise de planification financière, le logiciel peut permettre un accès restreint à certains employés et un accès universel aux dirigeants.

La production de rapport

En plus de faciliter l’analyse des informations relatives à chaque client, les logiciels intègrent des outils pour créer facilement des rapports professionnels et détaillés. De plus, il est facile de modifier les paramètres et l’apparence des comptes rendus. Les entreprises de planification financière peuvent facilement envoyer des rapports personnalisés à chacun de leur client pour leur prouver l’efficacité de leurs services.

Bien que les outils de gestion du patrimoine améliorent grandement la qualité des services des planificateurs financiers, ils ne sont pas conçus pour faire tout le travail. Les entreprises doivent tout de même rassembler une équipe performante et professionnelle.