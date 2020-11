L’Association forestière du sud du Québec célèbre ses 75 ans

L’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) célèbre aujourd'hui ses 75 années de dévouement envers le secteur forestier par la mise en valeur de la culture forestière auprès des jeunes, du grand public, des propriétaires de lots boisés, des professionnels de la forêt et de la transformation du bois ainsi que des intervenants du milieu forestier.

L'AFSQ est l’une des 11 organisations faisant partie du Regroupement des associations forestières régionales du Québec. Son territoire couvre 23 MRC comprises entre le lac Etchemin et la rivière Richelieu, du fleuve Saint-Laurent aux États américains frontaliers.

Malgré la pandémie qui a forcé le report de la soirée anniversaire de l’Association qui devait avoir lieu le 9 novembre, l’équipe a mis tout en œuvre pour célébrer ses 75 ans d’existence ensemble, mais à distance.

Ainsi, à partir d'aujourd'hui, et ce pour toute la durée de l’année anniversaire, l’Association s’emparera des réseaux sociaux et du web pour rallier le plus grand nombre de gens possible à ses festivités numériques.

Aussi, le 13 novembre, l’organisation dévoilera sa toute nouvelle gamme de produits en bois entièrement personnalisés, dont une montre en bois de chêne blanc et de noyer noir ainsi que trois différents ensembles de couverts d’ustensiles en bois comportant une gravure du logo des 75 ans de l’AFSQ.

Ces créations, issues d’une édition spéciale, seront mises en vente sur le site Internet de l’organisation selon une quantité limitée et permettront d’amasser des fonds pour le financement des activités d’éducation, de sensibilisation et de transfert de connaissances.