Mode Carsy: déjà 40 ans à habiller les Beaucerons

L’année 2020 marque la célébration de la quarantième saison de la boutique de vêtements Mode Carsy de Saint-Joseph-de-Beauce.

L’histoire du commerce a commencé à s’écrire en 1980, alors que Carmen Drouin, avec sa sœur Sylvie, a lancé une petite boutique à même son logement de Saint-Odilon.

Les deux commerçantes vendent des vêtements pour femme et homme et ne tardent pas à se démarquer sur le marché. Les clientes en redemandent.

C’est pourquoi Carmen Drouin ouvrira une deuxième boutique en 1989, cette fois à Saint-Joseph dans un tout petit local de 350 pieds carrés, en se spécialisant dans les jeans.

Avec en tête plein d’idées et le désir d’élargir sa clientèle, Mme Drouin agrandira deux fois et proposera rapidement des marques à la fois chics, tendance et décontractées pour habiller adolescents, femmes, hommes, dames et messieurs.

De nos jours, c'est Maryline Poulin, nouvellement propriétaire, qui assure la poursuite des opérations.

Travailleuse sociale dans un CLSC pendant 18 ans d’abord, madame Maryline Poulin suit en 2008 le cours de lancement d’entreprise, pendant lequel elle bâtira son plan d’affaires autour d’un rêve : celui d’acheter sa boutique préférée. L’occasion de le concrétiser se présentera finalement en août 2019 à l’annonce de la retraite de Carmen Drouin, moment parfait pour se lancer tête première dans l’aventure.

« En tant que passionnée de mode, je me suis toujours habillée chez Mode Carsy. Assez pour me faire amie avec Carmen et pour commencer à l’aider dans son commerce. Je me suis mise à aller faire les achats avec elle et sans le savoir, c’était le début de mon changement de carrière », se rappelle Maryline Poulin, emballée d’être la nouvelle propriétaire d’une boutique qu’elle chérit depuis longtemps.

Au début 2020, la nouvelle propriétaire a rénové complètement la boutique pour lui conférer un look actuel. Pandémie oblige, la suite de 2020 n’a pas été de tout repos. Maryline Poulin a su faire de cette pause forcée une opportunité en suivant des formations.

Mode Carsy poursuit aujourd’hui sa mission de proposer des vêtements distinctifs, du jean à la robe de soirée. L'histoire se poursuit.