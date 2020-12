Pierre Faucher nommé « Personnalité touristique 2020 »

Grâce à son travail et à sa passion transmise au travers de son entreprise, le fondateur et propriétaire de la Cabane à Pierre de Frampton, Pierre Faucher, s’est vu décerner le titre de « Personnalité touristique 2020 » dans le cadre des Grands Prix du Tourisme Desjardins de la Chaudière-Appalaches.

« C’est un prix mérité depuis longtemps pour cet homme dont la clientèle vient des quatre coins du monde pour visiter le Québec. Étant en affaires depuis plus de 35 ans, Pierre a bâti sa cabane à sucre lui-même sur l’ancienne terre à bois de son grand-père à Frampton, dont il a hérité. Étant également propriétaire de la Sucrerie de la montagne à Rigaud, Pierre jouit d'une forte notoriété au sein de l'industrie touristique », a affirmé Richard Moreau, directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches, lors du dévoilement du récipiendaire du prix.

Les responsables de l'organisme rappellent qu'avec sa prestance et son habillement, Pierre Faucher représente bien le dur labeur des hommes de la campagne, des bûcherons de la Beauce, qui travaillent d’arrache-pied sur leurs terres. Vêtu de costumes d’époques, personnifiant un homme de camps de bûcherons avec son immense barbe, l'homme d'affaires est reconnu dans de nombreux salons et foires touristiques mondiales. Il représente le chaleureux habitant canadien.

« Pour les prochaines années, Pierre reste enthousiaste par rapport à l’avenir des érablières et perçoit un intérêt marqué de la clientèle face aux produits d’érable. L’ambiance inégalée qui se dégage dans ses cabanes à sucre offre une expérience des plus festive aux visiteurs grâce à sa musique et à son animation, sans oublier le fameux repas traditionnel », a-t-on précisé dans le communiqué de presse de l'annonce du prix.