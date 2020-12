La Pharmacie Louis Roy organise une collecte de couches pour bébé

La Pharmacie Louis Roy s'associe à la Maison de la Famille Beauce-Etchemins afin de faire une campagne de levée de couches pour bébé.

C'est le propriétaire de la pharmacie, Louis Roy qui a eu cette initiative.

« La vie n'est pas juste envers tous et toutes... plus particulièrement cette année en cette période difficile. Je suis père de trois enfants en bonne santé et ça me fend le coeur de voir que certains parents n'ont pas les moyens de se procurer des couches », a-t-il affirmé dans sa publication Facebook.

Le but est de recueillir le plus possible de couches pour bébés. Il est possible de les porter à la Pharmacie Louis Roy, située au Carrefour Saint-Georges jusqu'au 27 décembre.

Qui plus est, Louis Roy s'est également engagé, au nom de sa Pharmacie, à faire un don de couches en doublant le nombre de couches recueillies, jusqu'à concurrence de 5 000 $.

Afin de respecter les mesures sanitaires, le tout en quarantaine pendant sept jours, avant d'en faire la remise à Maison de la Famille Beauce-Etchemins.