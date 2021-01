CAUCA est de nouveau certifié par le ministère de la Sécurité publique

Après que sa division Centre de Communication Santé (CCS) ait été réaccréditée comme centre d’excellence, le centre d'urgence CAUCA, dont le siège social est à Saint-Georges, vient d'être certifié par le ministère de la Sécurité publique du Québec.

« Notre organisation s’efforce de mettre en place des pratiques innovantes visant l’amélioration continue et le développement des compétences. En équipe, nous visons l’excellence. Nos reconnaissances et nos accréditations en témoignent. Je suis très fier de notre équipe », a indiqué par voie de communiqué de presse ke directeur général de l'organisation, Alex Bernier.

C'est en 2012 que le ministère de la Sécurité publique a mis en place une accréditation et des normes de qualité pour assurer la conformité des services dans les centrales d’appels 9-1-1. C’est l’équipe du 9-1-1 et des télécommunications d’urgence de ce ministère qui a le mandat d’évaluer les centrales. À la suite d’une vérification minutieuse, elle délivre un certificat de conformité valide pendant deux ans. Ce certificat, signé par la ministre, atteste l’efficacité, la qualité des services fournis aux citoyens, le bon fonctionnement des équipements et les compétences du personnel des centrales d’urgence. CAUCA vient de recevoir cette reconnaissance, et ce, pour une cinquième fois consécutive.

Au Québec, on compte 27 centres d’urgence 9-1-1, dont 24 sont certifiés. CAUCA est de loin la centrale qui dessert le plus de municipalités au Québec, soit plus de 560. Cela représente 46 % des municipalités du Québec et 1,7 million de citoyens desservis, localisés dans 10 régions administratives de la province.

CAUCA est un centre d’expertise multiservice spécialisé dans les demandes d’intervention d’urgence ou municipal, au service des citoyens. Son approche multiservice est composée a priori du traitement des appels 9-1-1. L’organisation offre également la prise d’appels municipaux 3-1-1 et des solutions permettant d’améliorer la performance et la communication des intervenants d’urgence ou municipaux. Son siège social et la centrale principale sont situés à Saint-Georges-de-Beauce. Une seconde centrale est localisée à Mont-Tremblant.