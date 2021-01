Wio Culture à Saint-Georges: la construction des serres va bon train

Si tout va comme prévu, la construction des serres de Wio Culture, qui y fera pousser du cannabis biologique, devrait être complétée en mars, a laissé savoir le vice-président de l'entreprise, Maxime Dufour lors d'une rencontre avec EnBeauce.com.

Les installations de 12 000 pieds carrés sont présentement érigées dans le secteur de Saint-Jean-de-la-Lande à Saint-Georges. Elles représentent un investissement de 1,8 M$. Maxime Dufour est impliqué dans l'aventure avec deux autres partenaires. Le cannabis produit sera cultivé en sol.

Une fois la construction entièrement complétée, l'entreprise devra obtenir les autorisations officielles de Santé Canada avant de pouvoir effectivement entrer en opération pour faire pousser les plants de marijuana. Une dizaine d'emplois seront créés, de signaler M. Dufour

Rappelons que deux entreprises de production de cannabis médicinal sont déjà opérationnelles dans le parc industriel de Beauceville: Cannada’s Best Inc. et La Hoja.