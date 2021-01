La CCINB annonce les finalistes des Perséides 2021

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce, a annoncé la liste de ses finalistes pour les Perséides 2021.

Il s'agit d'un gala de reconnaissance annuel qui permet de souligner les performances des industries et commerces du territoire. Voici les mises en nomination par catégorie:

Nouvelle entreprise, nouveau travailleur autonome

- Aüra | architecture.design, Sainte-Marie

- Breton Revêtements Métalliques, Saint-Bernard

- Lepage Société de Gestion Immobilière, Sainte-Marie

Entreprise de construction

- Ébénisterie de la Chaudière, Saint-Isidore

- Christian Marcoux cuisine et mobilier design, Saint-Isidore

- Les Fondations Performe Inc, Sainte-Marie

Relève en entreprise

- Club Voyages Fascination (Relève Pie-Ann Mercier), Sainte-Marie

- Porc SB Inc. (Relève - Lori-Anne Berthiaume), Sainte-Elzéar

- Vachon Breton, S.A. (Relève Jacinthe Breton et Catherine Poulin), Sainte-Marie



Tourisme, arts et culture

- Marco Côté Productions, Sainte-Marie

- Resto Pub DIX93 par Frampton Brasse, Sainte-Marie

- Woodooliparc, Scott

Innovation

- Aux fruits de la Colline, Sainte-Marie

- Groupe Ferti, Sainte-Marie

- Texel Matériaux Techniques, Sainte-Elzéar

Entreprise de services

- Avantis Coopérative, Sainte-Marie

- Groupe Ferti, Sainte-Marie

- Gym Élite Coach, Sainte-Marie

Commerce de détails

- AD+ Armoires et Décoration, Sainte-Marie

- Le Forgeron D'or, Sainte-Marie

- Les Jardins de la Passion et Floral Design, Sainte-Marie

Environnement

- Chemin de fer Sartigan, Vallée-Jonction

- ComAgro inc, Saint-Lambert-de-Lauzon

- Vachon École de conduite supérieure, Sainte-Marie

Entreprise manufacturière

- AD+ Armoires et Décoration, Sainte-Marie

- Groupe Mundial (Métal Bernard), Saint-Lambert-de-Lauzon

- Westrock, Sainte-Marie

Entreprise agroalimentaire

- Aux fruits de la Colline, Sainte-Marie

- Bleuetière Marland, Sainte-Marie

- Les sucreries de Chloé, Vallée-Jonction

Les gagnants seront dévoilés lors d'une soirée, que les organisateurs promettent haute en couleurs, qui se tiendra le 18 septembre 2021 au Centre Caztel de Sainte-Marie.