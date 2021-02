Conflit de travail au Saint-Guillaume : une entente possible entre les deux parties ?

La rencontre d’hier entre les membres du syndicat des Travailleurs et Travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501 (TUAC 501) travaillant à la résidence Le Saint-Guillaume de Saint-Georges et le gestionnaire Les Immeubles Poulin et Bisson inc. a ouvert des possibilités de négociation.

« Il y a eu des hypothèses de travail, rien qui vaille la peine d’être mentionné, mais on a bon espoir d’avoir quelque chose d'intéressant pour nos membres », de mentionner Claude Ratté, négociateur des TUAC 501, responsable du dossier.

Rappelons que les salariées prodiguant des soins auprès des personnes âgées demandent principalement un meilleur cédule de travail, des périodes de vacances plus adaptées à l'ancienneté, un jour férié de plus, des congés de maladie corrects ainsi qu’une rétroaction sur les salaires à compter du 16 novembre 2020. Les représentants syndicaux souhaitent un accord pour quatre ou cinq ans.

Ainsi, la prochaine rencontre de conciliation se tiendra le 15 février.