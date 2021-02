Un nouveau masque N95 pourrait être fabriqué en Beauce

Le nouveau masque N95 d'Artofix, une filiale de l'entreprise beauceronne Duvaltex, a été homologué par Santé Canada il y a quelques jours. Avec ses installations de Longueuil et Beauceville, l'entreprise serait prête à fournir les hôpitaux du pays en N95, a indiqué Jason Duval, directeur général d'Artofix, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

La fabrication d'un masque médical est une première pour l'entreprise qui a commencé à travailler leur produit dès le début de la pandémie de COVID-19.

L’homologation du produit par Santé Canada a été accordée le 1er février. La certification canadienne, calquée sur la norme N95 américaine, assure ainsi que le masque filtre au minimum 95 % des particules et des aérosols présents dans l’air.

« La norme évalue autant la performance et la qualité du produit que toute notre chaîne d'approvisionnement, nos procédés de fabrication, notre système de gestion de la qualité, etc. Donc c'est vraiment l'autorisation de fabriquer un instrument médical N95 qu'on a reçue », explique l'homme d'affaires beauceron Jason Duval.

Le masque d'Artofix est hermétique et possède une mousse mémoire qui vient épouser les formes du visage. Le confort que procure le masque permet de le porter longtemps. Cet ajout vient pallier une lacune des N95 qui n'ont pas été conçus pour être portés longtemps, explique Jason Duval.

Alors que la production du masque est déjà en cours à Longueuil, une usine de 55 000 pieds carrés à Beauceville est prête à enclencher la production du masque.

« Elle a été rénovée au complet pour être capable d'accueillir une chaîne de production médicale. On a tout refait: le plancher, les murs, les plafonds... Le plan, pour la prochaine année, c'est de dédier l'usine à la production du masque », précise le fils du président de Duvaltex.

L’entreprise souhaite maintenant obtenir un contrat d’approvisionnement avec le gouvernement. À court terme, Artofix sera en mesure de répondre à la demande de masques N95 des hôpitaux québécois et canadiens en produisant près de 100 000 unités par semaine. Dans les prochains mois, la capacité de production pourra même être augmentée pour atteindre une production hebdomadaire de plus de 400 000 unités.

« On a énormément de demandes qui proviennent de partout, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est un engagement du gouvernement à long terme. Qu'on s'installe pour de vrai avec de vrais investissements, qu'on développe de nouvelles lignes de production, et vraiment rendre le Québec et le Canada indépendants avec une chaîne d'approvisionnement médicale qui est intégrée au Canada », ajoute Jason Duval.

S'il y a également beaucoup d'intérêts pour le produit du côté des États-Unis, Artofix tient réellement à se focaliser, pour l'instant, sur les marchés québécois et canadien.

Jason Duval estime que dans une première phase, la mise en marche de l'usine de Beauceville pourrait générer de 25 à 30 nouveaux emplois. Cela dit, avec ses lignes de production semi-automatisées, l'usine serait capable d'avoir un excellent ratio unités\employés et produire en grand volume. Une deuxième phase pourrait nécessiter 60 à 70 employés, estime le DG d'Artofix.