La Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches (TACA) et Mycélium lancent un appel à candidatures pour une cohorte spéciale Chaudière-Appalaches qui débutera le 3 mai.

Cette collaboration permettra d’élargir la portée de l’incubateur à un niveau régional et aura un impact sur le développement agroalimentaire et économique de la région. Les entrepreneurs qui ont une idée de projet alimentaire innovant sont donc invités à se joindre à cette initiative qui leur permettra d'obtenir les ressources nécessaires pour concrétiser leur projet.

« Dans un contexte de pandémie, on trouvait nécessaire et opportun de se serrer les coudes afin de mettre en commun nos ressources au profit des entrepreneurs. En nous associant avec la TACA, nous espérons développer une synergie entre les infrastructures et l’accompagnement offert par Mycélium et les talents en transformation alimentaire qu’on retrouve en Chaudière- Appalaches », de souligner Soulaf Slaoui, gestionnaire principale de Mycélium.

Un programme destiné aux entrepreneurs novateurs de l’alimentation

Le programme d’incubation est destiné à tout entrepreneur désirant démarrer son entreprise dans le secteur agroalimentaire. À la fin de ce programme, l’entrepreneur devrait avoir en main un plan d’affaires complet et tous les outils dont il a besoin afin de concrétiser son projet. Axé sur le développement du modèle d’affaires, le programme d’accompagnement offre plusieurs avantages :

• Formations spécialisées;

• Accompagnement d’affaires;

• Accès à un espace d’expérimentation;

• Accès à une cuisine commerciale de 1 500 pi2 avec un espace d’entreposage.

De plus, les entrepreneurs admissibles pourront bénéficier d’une aide financière de 2 500 $ pour couvrir les frais d’inscription, gracieuseté des Offices jeunesse internationaux du Québec (OJIQ).