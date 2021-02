CCINB : Lise Champagne conférencière au Dîner de la femme

Lise Champagne, présidente et directrice générale de Vachon école de conduite supérieure a accepté de prononcer une conférence dans le cadre du Dîner de la femme de la Chambre de commerce de la Nouvelle-Beauce, le 11 mars en occasion virtuelle.

« J’ai développé avec mon mari et maintenant mon fils une très belle entreprise. Il est vrai que nous avons plusieurs chapeaux à porter. Celui de femme, de mère, de partenaire et de chef d’entreprise. Ce qui apporte son lot d’organisation, de gestion et de solutions. Mais savez-vous quoi ? Je ne changerai rien à ma vie. Je travaille avec ma famille, dans une industrie passionnante, dans une communauté qu’i me fait grandir. Que demander de plus ? », a exprimé Madame Champagne avec émotion.

Les inscriptions sont couvertes pour participer à cette conférence du jeudi 11 mars à 12h, sur le site web de la CCINB.

Marché de produits locaux printaniers

L’équipe de la CCINB prépare également un Marché printanier extérieur qui aura lieu les vendredi 30 avril, samedi 1er et dimanche 2 mai 2021 de 9h à 17h dans le stationnement du Centre Caztel de Sainte-Marie.

Les commerçants de la Nouvelle-Beauce et membres de la CCINB pourront ainsi vendre des produits et services saisonniers.

Tournoi de golf

Le Tournoi de golf de la CCINB sera de retour cet été. Il se tiendra le jeudi 20 mai 2021 au Club de Golf Dorchester à Frampton, en formule Mulligan en départs croisés.

Sébastien Mercier de la Maison funéraire Edgar Mercier et Fils sera le président d'honneur de l'événement.

Les inscriptions sont au cout de 160 $ pour les membres et 175 $ pour les non-membres.