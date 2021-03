Ententes collectives conclues dans les magasins Maxi de Lévis et de Sainte-Marie

La Fédération du commerce (FC–CSN) vient d'annoncer avoir conclu des ententes de conventions collectives dans deux magasins Maxi de la région — soit ceux de Lévis et de Sainte-Marie-de-Beauce — dans le cadre de la négociation coordonnée des magasins de l’alimentation.

« Grâce à la combativité des travailleuses et travailleurs, nous avons réussi à faire des gains plus que substantiels, affirme le président de la Fédération du commerce (FC–CSN), Alexandre Laviolette, par voie de communiqué de presse. C’est une excellente nouvelle pour les travailleuses et les travailleurs de ces deux magasins et de l’alimentation en général, qui ont été et qui continuent d’être au front depuis le tout début de la crise sanitaire. »

Les deux ententes conclues la semaine dernière seront valides jusqu’en 2026 et elles signalent la fin des négociations pour les syndicats participants à la présente ronde de négociation coordonnée de l’alimentation de la FC dans la région de Chaudière-Appalaches.

Adoptées respectivement à l’unanimité à Sainte-Marie et à 86 % à Lévis, les nouvelles conventions collectives atteignent les objectifs établis pour cette ronde de négociation. Elles prévoient, notamment, des améliorations considérables aux régimes de retraite ainsi que des augmentations salariales de 2,5 % par année.

« Nous sommes fort satisfaits des règlements obtenus. Ceux-ci confirment la grande force de la CSN dans la région. Toutes bannières confondues, c’est chez nous que nous retrouvons les meilleures conventions collectives », a revendiqué Ann Gingras, présidente du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches (CCQCA–CSN).

Avec ces deux nouvelles ententes, c’est maintenant 15 conventions collectives qui ont été conclues dans le cadre de la ronde actuelle de négociation coordonnée de l’alimentation. En plus d’adopter des demandes locales propres à chaque établissement, les 24 syndicats participant à la négociation coordonnée se sont dotés d’une plateforme de revendications communes que chacun d’entre eux a le mandat de négocier avec son employeur.