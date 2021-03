Avantis Coopérative : 511 M$ de chiffre d'affaires pour l'année 2019-2020

Avantis Coopérative a réalisé un chiffre d’affaires de 511 millions $ au cours de l’année 2019-2020 et un excédent net d’exercice de 11,6 millions $, une hausse significative comparée à l’année précédente. C’est ce qui a été annoncé lors de la deuxième assemblée générale annuelle qui s’est tenue hier, virtuellement.

L’année 2020 a été une année de défi pour les membres qui ont dû faire face au blocus ferroviaire, aux restrictions d’arrivée de travailleurs immigrants et aux différentes mesures imposées par la pandémie. Cependant, le chef de la direction, Gaétan Roger, a souligné que ce succès était entre autres lié aux changements de consommations des gens qui ont fait plus de rénovation, à la hausse du prix des matières premières et à l'ajout de succursales.

« La première année d’Avantis ayant été plus difficile qu’anticipé, nous sommes reconnaissants envers nos membres qui ont maintenu leur confiance envers leur coopérative. C’est une grande fierté de partager les résultats de cette deuxième année avec eux, des résultats qui démontrent toute la résilience du modèle coopératif en temps de crise et la solidité de notre organisation », a déclaré le président d’Avantis Coopérative, Denis Lévesque.

Les membres agricoles présents en assemblée ont voté une ristourne de quatre millions de dollars qui sera redistribuée aux 14 751 membres de la coopérative, incluant 2 603 agriculteurs. Aussi, la coopérative va rembourser 1,7 million de dollars en capitaux privilégiés, ce qui représente un retour total aux membres de 5,7 millions de dollars.

Qui plus est, en cette année particulière, Avantis Coopérative a privilégié le soutien aux banques alimentaires sur son territoire, notamment en participant à la campagne De nous à vous, initiée par Sollio Groupe Coopératif, en remettant l’équivalent de 45 000 $ en denrées alimentaires de producteurs d’ici. Par conséquent, c’est 261 000 $ qui ont été versés sous diverses formes à la relève agricole et à la communauté en 2020.

Les dirigeants de la coopérative s’attendent à une année encore fructueuse pour leur jeune entreprise. « Le secteur de la rénovation devrait connaître encore une très bonne année. Les gens ne peuvent pas voyager alors ils en profitent pour rénover », de dire monsieur Lévesque.

Rappelons qu’Avantis Coopérative fusionnera avec la Coop Alliance le 1er novembre prochain. Les travaux de mise en place ont déjà commencé.

Bourses aux agriculteurs de la relève

Avantis Coopérative a aussi procédé à la remise des bourses du Fonds coopératif d’aide à la relève agricole à 24 jeunes agriculteurs, dont quatre en Beauce. Ainsi, ils se sont partagé la somme totale de 98 600 $.

Les quatre jeunes de la région ayant reçu cette bourse en 2021 sont Jocelyn Giguère, producteur laitier de Saint-Joseph, Justine Breton, productrice maraichère de Sainte-Marie, Joey Blaney, producteur laitier et porcin de Saint-Narcisse-de-Beaurivage ainsi que Simon Laflamme, producteur laitier de Saint-Anselme.