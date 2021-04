Le port du masque médical en continu au travail est désormais obligatoire

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend obligatoire le port du masque médical en continu à l’intérieur des milieux de travail.

Cette obligation s’applique partout au Québec à compter de ce matin.

« La prévalence des nouveaux variants est inquiétante, et la CNESST invite les milieux de travail à la plus grande prudence. Ainsi, le port du masque médical en continu, ou d’un masque attesté par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ), devient une mesure additionnelle à respecter à l’intérieur pour limiter la propagation du virus et de ses variants, en plus de la distanciation physique et de la présence de barrières physiques », a laissé savoir la CNESST, par voie de communiqué.

Rappelons que l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) a également formulé cette recommandation.

Pour le travail à l’extérieur, le port d’un masque médical ou d’un masque attesté par le BNQ est exigé si des interactions à moins de deux mètres avec des collègues de travail peuvent se produire.