COVID-19: quatre jours pour vous faire vacciner sans rendez-vous avec AstraZeneca 

Si vous avez 55 ans et plus et que vous ne désirez pas attendre que votre groupe d'âge ou catégorie de population soit désigné dans le calendrier de vaccination contre la COVID-19 de la santé publique, vous disposerez des quatre prochains jours pour le faire sans rendez-vous et ce, à compter de demain.

Sachez toutefois que c'est le vaccin AstraZeneca qui vous sera administré et aucun autre. En Beauce, le tout pourra se faire à la clinique de vaccination massive du Georgesville à Saint-Georges les 8, 9 et 10 avril, de 8 h à 20 h, et le 11 avril de 8 h à 16 h.

Pour assurer une fluidité des sans rendez-vous et afin de respecter l'ensemble des mesures sanitaires, la population concernée est invitée à se présenter dans les heures d’ouverture de la clinique.

Comme le vaccin AstraZeneca n’est pas administré aux personnes immunosupprimées, ces dernières ne doivent pas s’y présenter.