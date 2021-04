Des clubs de motoneiges et de quads de la Beauce obtiennent de l'aide financière

Le Club Motoneigiste Beaux Sentiers de Saint-Honoré-de-Shenley et Saint-Martin, le Club motoneige Beauce-Frontenac de Thetford et cinq autres organisations de tourisme hivernal, obtiennent une aide financière de 1,1 M$ du gouvernement fédéral.

Ottawa a annoncé ces appuis financiers totalisant 1 104 209 $ à sept entreprises et organismes de clubs de ski de fond, de motoneigistes et de quad dans les régions de Chaudière-Appalaches et de Québec.

Ces fonds, provenant de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), ont pour but d'assurer la pérennité et le développement du tourisme dans un contexte de pandémie.

Effectivement, plusieurs entreprises oeuvrant dans le tourisme hivernal ont été touchées, notamment par l'absence temporaire de touristes internationaux au courant de la dernière année.

Le Club Motoneigiste Beaux Sentiers a ainsi reçu une somme de 163 000$ et le Club motoneige Beauce-Frontenac a obtenu une enveloppe de 172 000$.

Quad Amiante à Thetford Mines a également obtenu 87 500 $ et Club Quad Chaudière-Appalaches Nord de Lévis, 16 009 $.

L'Initiative de tourisme hivernal du DEC

Dotée au départ d'une enveloppe de 10 M$ sur deux ans qui provient du Programme de développement économique du Québec de DEC, l'Initiative de tourisme hivernal est destinée à accroître la pratique d'activités et de sports hivernaux en sentiers et les retombées économiques qui en découlent. Elle permet aux organisations de faire l'acquisition d'équipements et de maintenir les activités liées à l'entretien sécuritaire de sentiers de ski de fond, de motoneige et de quad.