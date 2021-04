Canam Ponts Canada complète l’achat de Supermétal 

Canam Ponts Canada vient d'annoncer avoir complété l’acquisition de l’entreprise Supermétal qui fournit, fabrique et installe des charpentes et structures métalliques pour tous types de projets à la grandeur du Canada et dans l’est des États-Unis.

« L’achat de Supermétal accroîtra la capacité de production de Canam Ponts et son offre de produits. Les équipes de Supermétal partagent nos valeurs axées sur la satisfaction du client, la livraison de produits de qualité, ainsi que celles de santé et sécurité », a indiqué Marcel Dutil, président du conseil et chef de la direction de Canam Ponts et président du conseil de Groupe Canam, par voie de communiqué de presse.

Le fabricant Supermétal exploite trois usines de charpente et structure métallique au Canada, soit deux au Québec et une en Alberta, ainsi qu’un bureau d’ingénierie et de dessin aux Philippines. L’entreprise emploie plus de 550 personnes.

Rappelons que Groupe Canam se spécialise dans la conception et la fabrication de composants métalliques pour l’industrie de la construction en Amérique du Nord. L’entreprise exerce ses activités dans les domaines des bâtiments et des infrastructures.

Groupe Canam exploite sept usines au Canada, incluant trois pour la fabrication de ponts et une aux États-Unis. Elle compte également des bureaux d'ingénierie au Canada, en Roumanie et en Inde et compte plus de 2 675 employés.