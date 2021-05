L'entreprise Turbo Images recrute Patrick Scully

Le fabricant d’habillages de véhicules Turbo Images vient de recruter Patrick Scully pour diriger l’entreprise qui lance de nouveaux plans de croissance pour le marché des transports en commun aux États-Unis.

Pour ce faire, il se joint à la haute direction de l'entreprise de Saint-Georges en tant que vice-président exécutif chargé du développement commercial dans le secteur public. Il contribuera aussi aux activités du marché des autocars. Il sera basé en Caroline du Nord.

M. Scully possède plus de 30 ans d'expérience sur le marché nord-américain du transport au poste de direction auprès de grands fabricants d’autocars aux États-Unis et au Canada.

« Nous sommes plus qu’heureux d’accueillir Patrick Scully dans notre grande famille pour diriger notre stratégie de croissance nord-américaine du marché du transport en commun, se réjouit Pier Veilleux, président et chef de la direction de Turbo Images. Son expérience du secteur, ses connaissances, ses contacts et son leadership éprouvé font de lui l’ajout parfait à notre équipe de direction. »

Turbo Images est un chef de file du marché de l’habillage de véhicules depuis 1993, principalement dans les segments des remorques et des autocars et autobus.