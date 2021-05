Nashville en Beauce officiellement annulé en 2021

Le comité organisateur de Nashville en Beauce a annoncé lundi matin que l'édition 2021 du festival country est officiellement annulée.

En effet, 2020 et 2021 sont des années précaires pour tous les festivals et l'événement western de Saint-Prosper ne fait pas exception.

Le comité organisateur explique que la fragilité de la situation sanitaire et le caractère incertain de la saison estivale ont guidé leur décision.

« Nous aurions préféré faire autrement et vous annoncer quelque chose de plus agréable, mais nous n’avons malheureusement pas d’autre choix. Il nous est impossible de prévoir et de présenter des activités et des événements de grande qualité en présentiel dans le contexte actuel et selon les règles et mesures en place » peut-on lire dans le communiqué de Nashville en Beauce.

Les organisateurs espèrent revoir les festivaliers en 2022.

Rappelons Nashville en Beauce avait également annulé sa 13e édition l'année dernière en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie.

L'année d'avant, le festival avait également connu un énorme défi puisque les organisateurs devaient composé avec l'incendie de l'ancien aréna de Saint-Prosper survenue en février 2019.