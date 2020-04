Nashville en Beauce reporte sa 13e édition à l'année prochaine

Le populaire festival Nashville en Beauce devait tenir sa 13e édition du 13 juillet au 2 août à Saint-Prosper. Malheureusement, comme pour tous les évènements de ce type, l’organisation a été forcée par les mesures gouvernementales d’annuler et de reporter à l’année prochaine.

Notons que l’année dernière, l’organisation avait eu tout un défi après l’incendie en février 2019 de l’aréna de Saint-Prosper. Le festival avait dû faire preuve d’ingéniosité, mais était parvenu à offrir un très bel évènement.

Pour tous ceux qui se sont procuré des billets pour les spectacles de Brigitte Boisjoli le 24 juillet, Sylvain Cossette le 25 juillet, Roch Voisine le 31 juillet et le Boogie Wonder Band le 1er août, vous pourrez obtenir un remboursement. Voici comment procéder :

ACHAT VIA LEPOINTDEVENTE.COM :

Tous ceux et celles ayant acheté leur billet sur le web via lepointdevente.com, vous obtiendriez automatiquement un remboursement en totalité à même votre mode de paiement utilisé lors de l’achat. Le tout sera effectué dans un délai de 14 à 21 jours.

ACHAT au DÉPANNEUR MARCHÉ ABÉNAKIS :

Si vous avez acheté vos billets au Dépanneur Marché Abénakis de St-Prosper, vous pourrez vous présenter sur place les lundis ou mardis seulement entre 10 h et 16 h avec vos billets en mains. Sur remise de vos billets, l’équipe du Marché Abénakis se chargera d’effectuer votre remboursement ou vous pouvez les retourner par la poste au 1950, 25e Ave St-Prosper, QC G0M 1Y0 en n’oubliant pas de mentionner votre nom et adresse et un chèque vous sera envoyé.

ACHAT PAR LA POSTE :

Si vos billets ont été achetés par la poste, retournez vos billets à l’adresse ci-haut mentionnée et vous serez remboursé ou présentez-vous au Marché Abénakis les lundis ou mardis.