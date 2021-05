Québec accorde un soutien financier à Canam Ponts Canada

Le gouvernement du Québec annonce un soutien financier de 18 millions de dollars à l’entreprise Canam Ponts Canada afin de moderniser ses installations et ses équipements.

Ce projet de transformation technologique est évalué à près de 36 millions de dollars. Canam Ponts Canada fait partie du Groupe Canam de Saint-Georges-de-Beauce.

Ainsi, cet investissement va permettre à l’entreprise d’augmenter ses parts de marché au Canada ainsi qu’aux États-Unis et de répondre à la demande grandissante dans le milieu de la construction, de ponts en acier, d’appareils d’appui et de joints de dilatation,

De plus, 125 emplois vont être créés grâce à ce projet de transformation technologique.

Cette aide financière est accordée sous forme de prêts et elle provient en parts égales du Fonds du développement économique, géré par Investissement Québec.

« Cet investissement permettra à Canam Ponts Canada de réaliser un important projet de modernisation de ses équipements de fabrication qui passera, entre autres, par l’automatisation et la robotique. Nous pourrons ainsi accroître notre efficacité et notre capacité de production, tout en poursuivant la transformation numérique associée à l’industrie 4.0.», a indiqué Richard Laliberté, président et directeur général de Canam Ponts Canada, par voie de communiqué de presse.

Rappelons que l’entreprise beauceronne Groupe Canam, qui exploite 11 usines au Canada et aux États-Unis ainsi que des bureaux d’ingénierie et de dessin en Roumanie, en Inde et aux Philippines, compte plus de 3 300 employés.