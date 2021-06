TAF Management obtient un contrat de formation en ligne avec l'Afrique

TAF Management, une entreprise beauceronne en services-conseils en Lean Management et Amélioration continue, entreprendra, à compter du 26 juin, de la formation en ligne avec un important réseau universitaire africain.

Le Groupe Sup de Co Dakar, établi au Sénégal depuis 1993, est l'université des hauts gestionnaires publics dans tous les pays d'Afrique ainsi que d'entrepreneurs avec des programmes comme leur MBA ou MAP, a laissé savoir le fondateur et conseiller-formateur de TAF Management, Félix Nunez.

« Ça fait des mois que je travaille sur cette collaboration et ça y est, on vient de signer une convention de partenariat! », a-t-il révélé avec enthousiasme lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

M. Nunez sera en exclusivité leur formateur en Lean Six Sigma et le tout, à distance à partir de son bureau de Saint-Georges.

Ce premier contrat avec ce réseau universitaire ouvre la voie à un marché immense qui compte au départ 80 000 personnes sur leur page Facebook. Le groupe a développé au fil des années 13 pôles de formation supérieure de haute qualité et un incubateur académique d’entreprise.

« L'Afrique francophone, c'est 82% de la population africaine et plus de 382 millions de personnes », rappelle Félix Nunez qui possède plus de 20 ans d’expérience dans la gestion d’organisations et d’entreprises. Il enseigne également le management et le Lean Management à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) depuis 2015.

TAF Management est d'ailleurs la seule firme en Beauce qui peut offrir une certification Lean Six Sigma.