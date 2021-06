Le restaurant Chez Gérard lance ses produits en épicerie

Avec l'acquisition d'une petite usine de transformation alimentaire à Saint-Georges, le restaurant Chez Gérard pourra augmenter la distribution de ses produits en épicerie.

En raison des répercussions négatives de la pandémie de la COVID-19 dans le secteur de la restauration, la propriétaire de l'établissement, Amélie St-Hilaire, avait débuté cet hiver la vente des produits maison de Chez Gérard en épicerie dans cinq commerces de Saint-Georges et de Saint-Côme.

Or, la capacité de production du restaurant étant limitée, cela empêchait de desservir des épiceries supplémentaires. La nouvelle acquisition, qui portera le le nom « Héritage transformation alimentaire », sera en mesure de produire et distribuer les produits de la marque Chez Gérard à plus grande échelle, en plus de fournir en sous-traitance d’autres entreprises.

Ce nouveau projet de croissance créera au départ huit emplois. Cependant, comme plusieurs travaux sont nécessaires aux locaux de l’usine, cette dernière ne sera pas opérationnelle avant la fin du mois d'août, a indiqué la femmes d'affaires.