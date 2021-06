Un 3e agrandissement pour le Parc commémoratif Chaudière-Appalaches

Les propriétaires du complexe funéraire du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches ont officiellement lancé ce matin le chantier de la 3e phase d'agrandissement de leur établissement de Saint-Georges.

« C'est un rêve », s'est exprimée la présidente, Colette Veilleux, lors de la cérémonie qui réunissait des dignitaires et des représentants de la presse régionale.

Si l'actuel établissement est entré en opération en 1999, le service de pompes funèbres a, dans les faits, 131 d'existence, connu au départ sous l'appellation de Maison funéraire Gédéon Roy. Les petits-fils de la présidente, Louis-Philip et René-Charles Veilleux, constituent la 5e génération impliquée dans l'entreprise.

Le projet représente un agrandissement de 12 000 pieds carrés et un investissement financier de 3M $, a fait savoir le vice-président et directeur général, René Jr Veilleux.

D'abord, la nouvelle entrée principale pour les visiteurs, avec stationnement, sera accessible à partir de la 30e avenue et se trouvera ainsi derrière le complexe. L’entrée et le stationnement à l’avant, accessibles par la 25e rue, seront réservés principalement pour la famille immédiate.

Deux salles d’exposition, avec une capacité de 75 personnes par salon, seront ajoutées. Cela permettra de libérer la chapelle existante comme lieu pour recevoir les condoléances. Elle servira uniquement pour les cérémonies (liturgies de la parole, hommages in memoriam, etc.), a indiqué M. Veilleux.

Il y aura aussi deux nouvelles salles de réception avec accès direct à de nouvelles terrasses ainsi qu'un coin de détente pour permettre aux familles de socialiser avec un breuvage devant le foyer.

Ensuite, trois columbariums seront ajoutés offrant une capacité totale de plus de 700 habitacles de différentes grandeurs. Le complexe aura également un grand espace réservé pour de futurs habitacles et cryptes, avec possibilité de mausolée privée sur demande. Éventuellement, l'établissement pourrait compter jusqu'à 1 000 niches.

L'agrandissement devrait être terminé le 15 décembre prochain. Le chantier est menée par Les Constructions de Mausolées Carrier, une entreprise de Montréal spécialisée dans ce type de bâtiment. René Jr Veilleux a toutefois mentionné que le contracteur allait avoir recours à des entrepreneurs locaux de divers corps de métier pour mener à bien la construction.

Notons que le Parc commémoratif Chaudière-Appalaches emploie 50 personnes à temps partiel et 20 à temps plein.

Le coût pour un service funéraire varie entre 4 000$ et 10 000$, selon que l'on soit en exposition du corps ou en crémation.

Quant au mode de service retenu de nos jours, le directeur général estime qu'environ 20% se passe en exposition privée, 30% en exposition publique et le reste en crémation.

Le complexe funéraire de Saint-Georges traite en moyenne 675 décès par année, avec une variation annuelle de plus ou moins 20%. Les personnes âgées constituent 95% de la clientèle traitée, soit 90% ayant plus de 90 ans et 5% ayant plus de 80 ans.

Par ailleurs, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la pandémie de la COVID-19 n'a pas provoqué une hausse du nombre de décès traités par son entreprise, a laissé savoir M. Veilleux.