Retour des coopératives d’initiation à l’entrepreneuriat collectif pour les jeunes

Les Coopératives d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) des MRC de La Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche ont pu reprendre du service après avoir été arrêtées pendant un an en raison de la pandémie de la COVID-19.

Les CIEC, soutenues par le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord et divers acteurs de la communauté, permettent aux jeunes adolescents de s’initier au marché du travail ainsi qu’à la gestion d’une entreprise coopérative.

Chacune des CIEC est composée de 10 à 12 membres, appelés entrepreneurs, âgés de 12 à 17 ans, qui sont motivés et prêts à servir leur communauté par le biais de menus travaux. Plusieurs services sont offerts comme la tonte de gazon, le désherbage, la garde d’enfants, l’entretien ménager et bien d’autres services dont les entrepreneurs sont les initiateurs. Ils créent ainsi leur propre emploi d’été en plus de développer des qualités et des compétences entrepreneuriales et coopératives.

Cette opportunité permet aux jeunes de prendre conscience de leurs capacités et de leurs responsabilités collectives dans le but de transformer leur milieu selon leurs besoins et leurs aspirations.

Ainsi, quatre coordonnatrices du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord accompagneront les jeunes dans leurs projets: Amélie Bouchard, Florence Carrière, Agathe Szczerbinski et Casey Deschênes.

Pour les jeunes intéressés, il est maintenant possible de s’inscrire en communiquant par courriel avec l’équipe au [email protected] ou [email protected] ou par téléphone au 418-386-2532 ou encore au 418-397-8045.

Par ailleurs, les citoyens intéressés à bénéficier de leurs services sont invités à communiquer avec les coordonnatrices dès maintenant de la même façon.