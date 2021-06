Pomerleau: un chiffre d'affaires de 3 milliards $

Voir la galerie de photos

Quelque 55 ans après sa fondation, l'entreprise beauceronne Pomerleau est devenue l'un des plus grands entrepreneurs en construction au Canada avec un chiffre d'affaires qui atteint maintenant les 3G $.

Le groupe a annoncé cette semaine l'unification de sa marque en accord avec sa vision qui consiste non seulement à créer des infrastructures et à ériger des bâtiments, mais aussi à bâtir des communautés.

« Nous avons la vision d'une industrie innovante, plus durable, flexible, industrialisée, inclusive et diversifiée. Les changements sont déjà en cours, mais nous voulons les accélérer et jouer un rôle actif dans la reprise économique », a indiqué Francis Pomerleau, chef exécutif des stratégies nationales, lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

L'entreprise, dont le siège social est à Saint-Georges, emploie plus de 4 000 personnes dans ses neuf bureaux régionaux. Au-delà de 20 000 personnes travaillent chaque jour sur les près de 200 chantiers que le constructeur mène de front à travers le pays. En 2020, elle a été nommée l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada.

Par l’unification de sa marque, Pomerleau veut solidifier davantage son engagement à renforcer le paysage de la construction. « Nous nous sommes rapidement adaptés aux turbulences de l'industrie pendant la pandémie, en faisant preuve de leadership avec notre initiative Entrepreneur Engagé », de faire remarquer Francis Pomerleau qui fait partie de l'équipe de direction avec son frère Pierre.

Comme l'industrie de la construction connaît une révolution, alimentée par des percées technologiques, Pomerleau a récemment lancé « l'aXLab », un laboratoire d'innovation dédié à l'accélération du développement de nouvelles technologies, d'équipements et de processus qui seront déployés sur les chantiers de construction du pays.

« Dans un contexte de relance économique, il est urgent de concevoir des bâtiments innovants et des infrastructures agiles qui répondent aux besoins réels des communautés », a mentionné l'homme d'affaires.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Francis Pomerleau, chef exécutif des stratégies nationales du groupe Pomerleau.