Investissement Québec en Chaudière-Appalaches: 269 M$ de financement

À l’occasion du premier anniversaire du regroupement des bureaux régionaux du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) à ceux d’Investissement Québec en Chaudière-Appalaches et de l’intégration des équipes du Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) et d’Export Québec au sein de la société d’État, Investissement Québec peut dire mission accomplie, estiment les administrateurs.

Au cours de la dernière année, l’équipe d’Investissement Québec Chaudière-Appalaches a soutenu activement les entreprises, qui ont subi les contrecoups de la pandémie, puis s‘est mobilisée pour la relance.

En parallèle, elle s’est employée à déployer son nouveau mandat afin de faire d’Investissement Québec Chaudière-Appalaches le principal levier de l’action économique du gouvernement dans la région.

Pour l’exercice financier couvrant la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, la contribution d’Investissement Québec dans l’économie de la région est significative. En effet, 510 interventions financières, pour un total de plus de 269 millions de dollars de financement, ont permis de stimuler l’économie de la région et de créer et maintenir quelque 1 307 emplois.

En réponse aux besoins d’accompagnement des entreprises, Investissement Québec présente le bilan suivant :

► 589 accompagnements en services-conseil et interventions ponctuelles, auprès d'entreprises qui font face à des problématiques ou à des défis particuliers, dans le but d’accélérer leur croissance et accroître leur rentabilité.

► 175 accompagnements en soutien à l’exportation réalisés par des experts d’Investissement Québec International auprès d’entreprises de Chaudière-Appalaches qui souhaitent développer de nouveaux marchés à l’international.

► 45 projets d'accompagnement technologique travaillés par Investissement Québec – CRIQ avec des entreprises de la région à différents stades de maturité.

« Nos régions sont le véritable moteur d’un développement économique durable. Un an après la réunion des forces du MEI avec les nôtres en Chaudière-Appalaches, nous pouvons confirmer que notre équipe régionale est encore plus déterminée à contribuer activement aux projets de relance et de croissance de nos entreprises. En complémentarité avec les acteurs locaux du développement économique et nos différents partenaires financiers, nous sommes à l’écoute des besoins de nos entrepreneurs et dirigeants d’entreprises et nous demeurons à leurs côtés pour l’atteinte de leurs objectifs à l’échelle régionale, nationale ou même à l’international », a indiqué Sonya Cliche, directrice régionale principale d'Investissement Québec, par voie de communiqué de presse.

Soutien face à la pandémie

La dernière année aura aussi été marquée par la réponse de la Société à la crise de la COVID-19. Pour permettre aux entreprises de préserver leurs liquidités, Investissement Québec a rapidement mis en place le programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) de concert avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation.

Le programme a été très populaire en Chaudière-Appalaches, alors que 59 prêts ou garanties de prêts ont été consentis à des entreprises via ce programme, pour une valeur de financement totale de près de 34 millions de dollars.

De même, la mise en place du comité de développement régional, en septembre dernier, s’est avérée une réussite. Formé d’une douzaine de membres représentatifs de l’écosystème économique local ainsi que d’experts d’Investissement Québec et du ministère de l’Économie et de l’Innovation, ce comité, dont la mission est de cibler les entreprises qui ont un potentiel de retombées importantes dans leur milieu et de les mettre en lien avec les experts d’Investissement Québec, a été très actif et a contribué au repérage de projets porteurs pour la région.