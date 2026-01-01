Les enjeux de la forêt privée mis en lumière

La dernière année a été marquée par plusieurs enjeux économiques, réglementaires et environnementaux pour la forêt privée.

C'est du moins le bilan dressé lors des assemblées générales annuelles du Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce et de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB), tenues récemment au Centre Frameco de Saint-Joseph-de-Beauce.

Réunissant un peu plus de 80 producteurs forestiers à chacune des rencontres, les deux assemblées ont mis en lumière les principaux dossiers ayant mobilisé l’Association au cours de la dernière année, notamment la réforme du régime forestier, les enjeux d’accès aux terres liés au dossier Express Beauce-Mégantic (EBM), le développement de la filière biochar et les impacts des tarifs américains sur les marchés forestiers.

« Dans un contexte de changements importants, il demeure essentiel de défendre les intérêts des producteurs forestiers et de développer de nouveaux débouchés pour la forêt privée », a souligné le président de l’APBB, Maxime Roy.

Au cours de l’assemblée du Plan conjoint, les administrateurs ont rappelé que le retrait du Projet de loi 97, sur la réforme du régime forestier, a laissé plusieurs préoccupations sans réponse pour les producteurs forestiers. L’Association continue de réclamer une meilleure harmonisation des règlements municipaux d’abattage d’arbres et une reconnaissance accrue de la forêt privée dans les décisions gouvernementales.

Le dossier Express Beauce-Mégantic (EBM) a également retenu l’attention des participants. L’APBB a dénoncé les difficultés persistantes d’accès à certains lots forestiers et agricoles, rappelant l’importance du respect des droits de passage pour les producteurs.

Marchés forestiers sous pression

Sur le plan des marchés forestiers, la mise en marché du bois à pâte est demeurée relativement stable en 2025 avec 118 306 tonnes impériales vertes livrées.

Le marché du sciage a toutefois enregistré une baisse de 8 % des volumes comparativement à 2024, dans un contexte marqué par l’incertitude économique et les droits compensateurs américains sur le bois d’œuvre canadien.

En ce qui concerne le service clé en main de vente de sciage, 68 clients ont signé une entente volontaire en 2025 pour un total de 279 voyages mis en marché, pour une valeur de 1,7 M$. Cela représente 15 % de bois court de 8 et 9 pieds, 35 % de bois de 12 pieds, et 50 % de bois de 16 pieds.

Les assemblées ont aussi permis de faire le point sur les investissements réalisés en aménagement forestier. Plus de 2 M$ ont été investis dans les travaux sylvicoles en 2025-2026, incluant le reboisement, l’entretien de plantations et les éclaircies commerciales.

Alliance Biochar

Le développement de l’Alliance Biochar a occupé une place importante dans les discussions. Ce projet vise à valoriser les bois sans preneur issus de la forêt privée par la production de biochar destiné notamment aux secteurs agricole et environnemental.

L’Association a également présenté les avancées du projet Carbone Amiral et de la future application Forair, qui permettront aux propriétaires forestiers de participer plus facilement à des projets de crédits carbone.

Conférenciers invités

Lors de la première rencontre du 29 avril, Raphaël Leblond, coordonnateur au développement de projets hydriques du COBARIC – OBV de la rivière Chaudière est venu présenter aux usagers du territoire forestier, les répercussions importantes sur les milieux humides, les cours d’eau et les infrastructures humaines lors de travaux.

Une gestion réfléchie de l’eau en milieu forestier permet de prévenir plusieurs problèmes environnementaux, a-t-il indiqué, et de réduire les coûts liés aux dommages aux infrastructures. Cette approche vise à mieux adapter les pratiques aux réalités du territoire et aux besoins des usagers.

Lors de la rencontre du 6 mai, William Métivier, ingénieur forestier et cofondateur de Forair, a présenté en primeur son application, un nouvel outil gratuit conçu pour mieux connaître et gérer son boisé. La démonstration a permis de découvrir comment la plateforme regroupe, en un seul endroit, les principalesinformations sur une propriété forestière afin d’en faciliter la compréhension et la gestion.

Par ailleurs, les membres des associations ont adopté une résolution demandant au gouvernement du Québec une réforme du cadre réglementaire entourant les crédits compensatoires forestiers, afin de permettre aux producteurs forestiers québécois d’accéder plus efficacement au marché du carbone Québec-Californie.

« La concertation, l’innovation et la mobilisation des producteurs demeurent au cœur de notre action afin de bâtir une forêt privée forte et durable », a conclu le directeur général de l’APBB, Éric Cliche.

Source: France Létourneau, coordonnatrice en communication et marketing - APBB