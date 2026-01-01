Mandat de grève générale illimitée chez Maibec

Les métallos de chez Maibec à Saint-Théophile se sont dotés d’un mandat de moyens de grève générale illimitée, dans une proportion de 72 %.

Ces travailleur.euse.s demandent de réduire l’écart de salaire qui les sépare de ce qui est offert à l’usine sœur de Saint-Pamphile, qui fabrique elle aussi des bardeaux de cèdre.

« Tout coûte plus cher : le logement est rare et de plus en plus cher, l’épicerie pèse de plus en plus lourd dans nos budgets. Nos membres ne veulent pas s’appauvrir en travaillant. D’année en année, on voit l’écart se creuser entre nos salaires et ceux de nos confrères et consoeurs qui font un travail similaire à l’usine de Saint-Pamphile. Ça doit s’arrêter. On doit renverser la vapeur », fait valoir le président de l’unité syndicale de la SL 92153 des Métallos, Charles Brousseau.

La quarantaine de travailleur.euse.s de l’usine de Saint-Théophile fabrique des bardeaux de cèdre pour le revêtement de bâtiments. Les principaux points en suspens concernent les salaires. « Nous avons demandé au conciliateur d’organiser, sous peu, une nouvelle rencontre de négociation. Nous allons faire une proposition à l’employeur en vue d’un règlement. L’idée n’est pas nécessairement de déclencher une grève, mais nos membres sont déterminé.e.s et prêt.e.s à en déclencher une pour améliorer leur sort », fait valoir le représentant syndical des Métallos, François Cardinal.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.