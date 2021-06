Deux nouveaux membres au sein du conseil d'administration de la CCINB

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce a annoncé l'arrivée de deux nouveaux membres au sein de son conseil d'administration lors de son assemblée générale annuelle pour l'année 2020-2021.

Richard Savoie de chez Imago et Manon Viel de chez Métal Bernard prendront ainsi la place de Claude Grondin de chez Groupe Château Bellevue et de Kathy Poulin de chez Groupe RBR.

Le conseil d’administration de la CCINB en a profité pour remercier ces deux derniers pour le temps investi et souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivés.

Lors de cette assemblée générale annuelle virtuelle qui s'est déroulée devant une trentaine de participants, la CCINB a fait un portrait de son année 2020-2021.

« À ma première année à titre de présidente de la CCINB, j’ai plongé dans cette nouvelle réalité avec fébrilité. Les défis ont été au rendez-vous. Je peux vous assurer que les changements, les restrictions et les contraintes qui ont touché les entreprises, les entrepreneurs et leurs employés nous ont profondément marqués et la CCINB a eu à cœur d’être présente et à l’écoute de ses membres », a déclaré Chantal Gravel présidente de la CCINB.

Pendant cette année, la CCINB indique avoir réalisé un nombre record d’actions, notamment:

23 sorties médiatiques afin de défendre les intérêts des gens d’affaires.

78 directs sur Facebook, plus spécifiquement au début de la pandémie

Lancement officiel en mars 2020 de la campagne d’achat local #onlaici en Nouvelle-Beauce, réalisée en collaboration avec la MRC de la Nouvelle-Beauce :

Un Marché de Noël directement dans le stationnement du IGA à Sainte-Marie.

30 075$ ont été amassé pour les organismes La Source, Lien Partage et l’Association d’entraide communautaire La Fontaine

Deux grands réseautages virtuels en Chaudière-Appalaches

23 rencontres du Cercle des Gens d’Affaires en mode virtuel

« On s’est adapté, on s’est reviré sur un dix cents pour réagir, aider, accompagner nos membres. Nous avons défendu vos intérêts par plusieurs sorties publiques dans les médias. On va devoir continuer à faire les choses différemment et cela tombe bien parce qu’on est bon là-dedans. Développer des liens de confiance en affaires demeure primordial et la dernière année nous l’aura prouvé », de mentionner Nancy Labbé directrice générale.

Par ailleurs, la CCINB ajoute qu’en raison de la vaccination contre la COVID-19, le Gala Perséides sera remis au samedi 16 octobre, toujours au Centre Caztel de Sainte-Marie.