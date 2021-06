Plus de 10,6 M$ pour accroître la productivité dans Beauce-Nord

Présente en Beauce ce matin, la ministre déléguée à l’Économie, Lucie Lecours, accompagnée par le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a annoncé des prêts totalisant 10 610 000 $ à quatre entreprises de Beauce-Nord, soit CHAP Alliance, MBI Plastique, Multi Excel et René Bernard.

« La région de la Chaudière-Appalaches est reconnue pour sa culture entrepreneuriale forte et ses secteurs d’activité névralgiques pour l’économie du Québec. Aujourd’hui, nous soutenons quatre entreprises qui créent plus de richesse et des emplois de qualité dans la région grâce à l’optimisation de leurs activités, à la hausse de leur productivité et à l’accélération de leur transformation technologique. Notre gouvernement est très fier de contribuer à la réalisation de ces projets », a indiqué Lucie Lecours, ministre déléguée à l’Économie.

Ces aides financières sont accordés par le gouvernement du Québec et Investissement Québec afin de soutenir la réalisation de projets qui représentent des investissements de près de 15,7 millions de dollars et la création d’une quarantaine d’emplois de qualité dans la région.

Elles proviennent du programme ESSOR, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, et des fonds propres d’Investissement Québec.

« Par l’entremise du programme ESSOR, notre gouvernement met à la disposition des entrepreneurs des outils efficaces pour qu’ils puissent concrétiser leurs rêves et transformer leurs idées en de véritables réussites. Ces quatre PME dynamiques et audacieuses fournissent un apport considérable à l’économie de la Chaudière-Appalaches, et je suis fier que de tels succès manufacturiers se réalisent chez nous », a souligné André Lamontagne, ministre responsable de la Chaudière-Appalaches.

Voici comment ces prêts se répartissent entre les entreprises :

Entreprises Investissements Aides financières Emplois créés CHAP Alliance 2 000 000 $ 1 600 000 $ 6 MBI Plastique 1 240 000 $ 960 000 $ 10 Multi Excel 2 500 000 $ 2 200 000 $ 10 René Bernard 10 000 000 $ 5 850 000 $ 18 Total 15 740 000 $ 10 610 000 $ 44

« Je tiens à féliciter ces PME de Beauce-Nord pour leur vision et leur esprit d’innovation. Le secteur manufacturier représente l’une des forces de notre circonscription et de la région de la Chaudière-Appalaches, et je me réjouis que nous puissions aider les gens d’affaires d’ici à réaliser leurs ambitions dans des secteurs aussi variés et créateurs d’emplois pour l’avenir », de conclurs Luc Provençal.