Comment restructurer votre  organisation après une vague de départs d’employés ?

Le départ d’un ou plusieurs employés représente toujours un moment complexe pour une entreprise.

Plusieurs facteurs volontaires ou involontaires peuvent engendrer cette situation : on peut notamment expliquer cela par une diminution subite de l’activité de l’entreprise, ou bien par une volonté de la part de l’employé de découvrir d’autres horizons, d’autres secteurs d’activités, ou encore par un manque de réponses apportées par une entreprise aux attentes individuelles d’un employé.

Il devient alors nécessaire pour l’entreprise d’analyser ce phénomène afin d’en comprendre les raisons précises et de savoir comment y remédier dans l’optique de ne plus reproduire cette situation à l’avenir.

Comprendre les raisons de cette vague de départs

Avant toute chose, lorsqu’une entreprise subit une vague de départ, il est essentiel pour cette dernière de prendre le temps d’analyser en profondeur les raisons ayant conduit à cet évènement.

Plusieurs questions peuvent intervenir à ce niveau : cette vague de départs serait-elle liée à un défaut de rémunération ? Ou alors résiderait-elle d’une relation tourmentée avec un ou plusieurs collaborateurs ? Ou encore, cette vague de départ serait-elle la conséquence de l’incapacité de l’entreprise à offrir à ses employés un cadre de travail qui soit en adéquation avec leurs attentes ?

L’entreprise se doit de se poser toutes ces questions dans le but de comprendre précisément ce qui a motivé ces salariés à quitter le navire. Par ailleurs, les raisons expliquant une vague de départ au sein de l’entreprise peuvent également résulter d’une volonté individuelle. En effet, certains employés ont pu décider de quitter l’entreprise dans le cadre d’une transition de carrière. Il est tout à fait possible qu’un ou plusieurs employés soient désireux de donner une nouvelle direction à leur carrière et souhaitent ainsi découvrir d’autres secteurs d’activités, et donc d’autres entreprises.

Que l’origine de cette vague de départs soit liée à une défaillance de la part de l’entreprise vis-à-vis de la qualité de l’atmosphère de travail qu’elle offre à ses salariés, ou bien qu’elle repose sur une volonté individuelle de ces derniers de se tourner vers d’autres horizons, l’entreprise se doit de prendre du recul sur cette situation afin que cela ne se reproduise pas à l’avenir.

S’assurer de ne plus se retrouver face à cette situation

Bien que les départs d’employés fassent partie de la vie d’une entreprise, il n’est jamais très bon de se trouver face à une vague massive de départs. Comme évoqué plus haut, l’entreprise se doit d’étudier son propre fonctionnement afin de comprendre les raisons qui ont mené ces employés à vouloir quitter cette dernière. Cette remise en question est un passage obligatoire pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise à l’avenir. Une fois la transition assurée, il sera important pour l’entreprise de s’assurer que son fonctionnement général soit en phase avec les attentes des nouveaux arrivants afin de ne pas susciter chez eux des envies de départ. Dans certains cas, le départ d’un ou plusieurs employés sera inéluctable. Cependant, l’entreprise peut travailler sur divers facteurs dans le but de limiter les désirs de départ.

La restructuration d’une entreprise à la suite d’une vague de départs d’employés doit obligatoirement comprendre un dispositif d’accompagnement afin de faciliter le passage à la nouvelle organisation du travail. Dans ce contexte, la mise en place d’un dispositif d’écoute des salariés, notamment des salariés en difficulté, représente une excellente initiative. D’autre part, l’entreprise se doit de communiquer de façon adéquate, adaptée et efficace au cours du processus de restructuration afin de s’assurer de rester en phase avec les aspirations de ses employés.