Jour de deuil national pour les personnes décédées ou blessées au travail

Le Service en santé au travail de la Direction de santé publique et le Service de la prévention, santé et sécurité au travail du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches rendent hommage aux personnes qui ont perdu la vie, ont été blessées, sont tombées malades ou ont vécu une tragédie en raison de leur travail.

Selon la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST), entre 2023 et 2024 en Chaudière-Appalaches, 11 681 personnes ont subi un accident lié au travail et 6 autres sont décédées. Par ailleurs, 36 personnes sont décédées en raison d’une maladie professionnelle. À l’échelle du Québec, la CNESST rapporte un total de 456 décès liés au travail au cours de cette même période.

En Beauce, au moins trois personnes sont décédées sur leur lieu de travail en 2025 et une depuis le début de l'année 2026. De plus, au moins deux personnes se sont blessées en travaillant durant l'année 2025.

La prévention : un engagement pour des milieux de travail sécuritaires

La prévention doit guider chacune de nos actions sur les lieux de travail. Chaque travailleuse et travailleur a droit à un milieu de travail sécuritaire et humain. Les lésions professionnelles peuvent entraîner des conséquences importantes, non seulement pour les personnes touchées, mais aussi pour leurs proches et leurs collègues. Les impacts physiques, psychologiques et économiques qui en découlent marquent le quotidien de nombreuses familles; et pourtant, plusieurs de ces tragédies pourraient être évitées grâce à des mesures de prévention efficaces.

En mémoire des vies marquées, engageons-nous ensemble à bâtir des milieux de travail sains et sécuritaires. Nous invitons tout le monde à rester vigilant dans son milieu de travail et à saisir chaque occasion pour discuter de santé et sécurité avec les employeurs, collègues ou partenaires. En unissant nos efforts, nous pouvons éliminer les risques qui entraînent des lésions et des décès survenant dans le cadre du travail. La prévention est une responsabilité partagée et elle sauve des vies.

Pour accéder à des ressources en santé au travail, visitez le www.santeautravail.qc.ca.