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Protéine laitière

Usine d'Agropur à Beauceville: Québec octroie 102 M$ au projet de modernisation

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25 avril 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le gouvernement du Québec injectera 102 M$ dans le projet de modernisation de l'usine de Beauceville de la coopérative laitière Agropur.

C'est le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Donald Martel, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Bernard Drainville, qui en ont fait l'annonce par voie de communiqué de presse, vendredi soir.

Jeudi, l'entreprise indiquait que ses investissements permettraient de doubler la capacité de production en protéines laitières des installations à Beauceville. Le tout devrait aussi créer plus de 60 nouveaux emplois.

Le soutien financier du gouvernement provincial comprend un prêt de 100 M$, du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (administré par Investissement Québec), et une subvention de 2 millions de dollars du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

Agropur n'a pas encore indiqué qu'elle sera sa quote-part d'investissement dans l'aventure. Elle finalisera son analyse détaillée du projet et poursuivra ses démarches de financement au cours des prochains mois afin d'obtenir les autorisations requises d'ici la fin de l'année 2026.

«Plus de 100M$ de votre gouvernement pour soutenir la modernisation d'une entreprise présente à Beauceville, c'est du jamais vu!, s'est exprimé le député de Beauce-Nord, Luc Provençal. De plus, l'usine d'Agropur, déjà un important employeur local, verra son personnel augmenter au fil des ans de manière importante. J'accueille cette nouvelle avec grand enthousiasme, au bénéfice de notre économie locale.»

Aucun échéancier de réalisation n'a été précisé par la coopérative laitière.

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