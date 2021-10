Les meilleurs endroits pour une crème glacée dans la région

EnBeauce.com a demandé à ses lecteurs quels étaient les meilleurs bars laitiers et crèmeries dans la région. Les réponses furent nombreuses et elles nous permettent de vous présenter une liste (non exhaustive) des meilleurs endroits pour déguster une bonne crème glacée pendant la saison estivale.

Plaisir sans faim, Bar laitier & Casse-Croûte 647, 14e avenue, La Guadeloupe.

Blanc Vanille, Sainte-Marie 209, route St Elzéar, Sainte-Marie

Bar Laitier Saint-Georges 6824, boulevard Lacroix, Saint-Georges

Sucrerie d’Émilie 462, avenue du Collège, East Broughton

Bleuetière Goulet 2039, Route 112, Saint-Frédéric

Les Pères Natures Saint-Georges: 10735, 1ère avenue Sainte-Marie: 590, boulevard Vachon Nord

La Pralinière Saint-Prosper: 1940, 8e rue Notre-Dame-des-Pins: 111, 30e rue Lac-Etchemins: 1568, Route 277 Saint-Georges: 2000, boulevard Dionne

Bleuetière Marland 2230, route St-Louis, Sainte-Marie

La Maison de l’érable 1346, boulevard Vachon Sud, Sainte-Marie

Bar Laitier Le Frisson 51 rue Principale, Saint-Gervais

Dairy Joy 3723, boulevard Frontenac Est, Thetford Mines

Elle et chic 12207,1ère avenue, Saint-Georges

Le Vieux Grenier 433 6e avenue Nord, Saint-Georges

Le P'tit Beauceron 230, route Laflamme, Lac-Poulin

Marché PML inc. 302, rue Principale, Saint-Victor

Boucherie Coin gourmand 596, boulevard Renault, Beauceville

Casse-Croûte chez Marie 76, route 269, Saint-Martin

Fromagerie Victoria, Saint-Georges ​​​​​​​ 10405, boulevard Lacroix, local 101, à Saint-Georges

Le Casse-Croûte et Bar Laitier de l'aréna 1517, 19e rue, Saint-Côme-Linière