Huit montagnes à gravir dans le coin de la Beauce

L’appel de la nature, des grands espaces et d’un point de vue à couper le souffle, telles sont les raisons qui poussent à gravir une montagne.

Plusieurs montagnes sont accessibles facilement dans le coin de la Beauce pour se promener en famille ou entre amis, pour surpasser ses limites ou encore simplement pour respirer et s’évader un peu de sa routine.

EnBeauce.com vous propose ici une liste de ces espaces naturels qui sont ouverts pendant l’été et qui proposent de la randonnée pédestre de différents niveaux.

Mont Grand Morne

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Au total, ce sont six kilomètres de sentiers en montagne qui conduisent au sommet de ce Mont haut de 608 mètres d’altitude. Une fois en haut, des tours d’observation permettent de profiter pleinement de la vue.

Mont Bélanger

Saint-Robert-Bellarmin

Plusieurs sentiers pédestres permettent de profiter d’une faune importante et des paysages qui se composent notamment de lacs et de collines. Depuis peu, il y a même une tour d’observation de six mètres de hauteur (20 pieds) située au sommet du Mont Bélanger, à plus de 960 mètres d’altitude.

Mont Adstock

Adstock

Surtout connu pour ses pistes de ski, le Mont Adstock abrite également neuf kilomètres de parcours, qui conduisent au sommet pour profiter d’une vue à 360 degrés sur la région.

Parc régional du Massif du Sud

Saint-Philémon

Le parc régional du Massif du Sud offre un réseau totalisant 71 kilomètres de sentiers de randonnée à travers la forêt. Les différentes marches permettent de découvrir des points de vue remarquables, des rivières, des forêts anciennes, ou encore plusieurs races d’oiseaux.

Les trois Monts de Coleraine

Saint-Joseph-de-Coleraine

D’abord, le sentier du Mont Oak, qui monte à 460 mètres d'altitude, propose un parcours éducatif sur la géologie en marchant à travers différents écosystèmes forestiers.

La Colline Kerr (494m), abrite quant à elle un sentier de 2,7 kilomètres de niveau intermédiaire qui vous amènera jusqu’à son sommet. D’un côté, on peut notamment observer le mont Adstock ainsi que le cratère d'une mine des environs de Thetford Mines. De l’autre, on y voit de nombreux lacs de la région en plus d'une vue sur le village de Saint-Joseph-de-Coleraine et du Mont Mégantic.

Enfin, le Mont Caribou, culminant à 558 mètres d'altitude, offre une vue à 360 degrés sur la région. Un aller-retour de deux heures permet de profiter de cette vue. Pour les plus aguerris, il y a également une crête de près d’un kilomètre permettant de faire une boucle d’environ cinq heures de marche.

Parc des Appalaches

Près de Saint-Philémon

Un total de 140 kilomètres de sentiers sont accessibles dans le Parc des Appalaches. On y retrouve à la fois des parcours adaptés aux familles, mais aussi des sentiers plus abrupts menant au sommet des montagnes dont les monts Sugar Loaf et Grande Coulée avec des vues panoramiques. En marchant, on peut voir des eskers, des lacs ou également la rivière Noire Nord-Ouest par exemple.

Un peu plus loin, on retrouve aussi le Mont Ham et le Mont Gosford.

Mont Ham

Saint-Joseph-de-Ham-Sud

Plus haute montagne de notre article, le Mont-Ham culmine à 713 mètres d’altitude. Un total de 18 kilomètres de randonnées permettent, à différentes échelles, de profiter de vue panoramique sur les régions qu’il domine.

Mont Gosford

Saint-Augustin de Woburn

À la frontière canado-américaine, cette montagne propose plus de 40 kilomètres de sentiers de randonnée. Au sommet, une tour d’observation offre une vue à 360 degrés sur les montagnes frontalières ainsi que sur les montagnes des États du Maine et du New Hampshire.

Alors, allez-vous vous laissez tenter ? Moi, oui.

Pour plus d’informations, tous ces lieux ont des sites internet répertoriant les différents sentiers et autres activités disponibles.